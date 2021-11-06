En genç bakan Atun, en yaşlı Ertuğruloğlu

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinede en genç isim 48 yaşındaki Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve en yaşlı isim ise 68 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu iken, tek kadın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay oldu.

Öte yandan, Lefkoşalı olan Sucuoğlu’nun kabinesinde 4 Mağusalı, 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakan bulunuyor.



