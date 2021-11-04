Kendilerinin en erken zamanda seçim istediğini ifade eden Erhürman, “Biz mümkün olan en erken zamanda seçim diyoruz fakat bütçeyi de geçirmemiz gerekiyor. Bütçe için seçim 10 gün daha sonra olursa bir şey demeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti’nin hem hukuksal hem de ekonomik bir enkaz bıraktığını savundu.

Geçtiğimiz süreçte CTP olarak her zaman sorumlu davrandıklarına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Fazla sorumlu davrandık. Bu kadar sorumluluğu doğru değerlendirecek bir zihniyeti ise karşımızda bulamadık” diye konuştu.

CTP basın bürosunun açıklamasına göre, Radyo Vatan’da Levent Özadam’ın konuğu olan Erhürman, son gelişmeleri değerlendirdi.

ERHÜRMAN: “MUHALEFET HER ZAMAN SORUMLU DAVRANDI”

Geçtiğimiz dönemde muhalefet partilerinin her zaman sorumlu davranmaya dikkat ettiğine vurgu yapan Erhürman, “Krizde bir gemi olur, bu gemi batarsa hep beraber batarız” dedi. İstifa eden Azınlık Hükümeti döneminde yapılanlar karşısında sokağa dökülmenin mümkün olduğunu fakat pandemi koşullarını da hesaplayarak sorumlu davrandıklarını kaydeden Erhürman, “Fazla sorumlu davrandık. Bu kadar sorumluluğu doğru değerlendirecek bir zihniyeti ise karşımızda bulamadık” diye konuştu.

“MEMLEKETİN GAİLESİNİ ÇEKMEDİLER”

Kurultay dışında hiçbir şey düşünülmediğini savunan Erhürman, söz konusu süreçte memleketin gailesinin çekilmediğini ifade etti. İçinden geçilen süreçte diyaloğun önemine dikkat çeken Erhürman, bütçeyle ilgili hala bir iddianın ortaya koyulmadığını vurguladı. Bütçeyle ilgili henüz bir şeyin konuşulmadığını kaydeden Erhürman, “12. ve 13. maaşlar risktedir diyorlar, bütçe geçmezse birinci maaş da tehlikededir” dedi.

“DİYALOG İÇERİSİNDE BİR TAKVİM ÇALIŞMASI YAPILMALI”

Hükümette bir bakanın bile değişmesiyle bütün kamu yönetiminin değiştiğini belirten Erhürman, bunun da istikrar sorunu yarattığını vurguladı. Söz konusu değişikliklerin zaman kaybına da yol açtığını söyleyen Erhürman, tüm bunları halkın görmesi gerektiğini ifade etti. İçinde bulunulan dönemde diyaloğun öneminin altını çizen Erhürman, diyalog içerisinde bir takvim çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi. Bir Anayasa’ya aykırılık daha yapıldığını ifade eden Erhürman, bütçenin Meclis’e getirilmesinin geciktirildiğini belirtti.

“BÜTÇENİN GEÇMESİ ÖNEMLİ”

“Bugüne kadar herhangi bir diyalog ortamının ne yazık ki olmadığını” söyleyen Erhürman, en azından bu saatten sonra diyalog kurulmasını dilediğini kaydetti. Kendilerinin en erken zamanda seçim istediğini ifade eden Erhürman, “Biz mümkün olan en erken zamanda seçim diyoruz fakat bütçeyi de geçirmemiz gerekiyor. Bütçe için seçim 10 gün daha sonra olursa bir şey demeyiz” diye konuştu. Erhürman, “Kafa kafaya verip bir takvim çıkarmak önemli. Bu bütçe önemli. Bu seçimin selameti önemli. Hâlâ negatif bakmak istemiyorum, umarım bir diyalog kurulur” dedi.

“BİRİLERİ BİR KOLTUĞA OTURSUN DİYE HÜKÜMET KURULMAMALI”

Ülkemizin Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı yüzünden çok şey kaybettiğini belirten Erhürman, bir daha böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz dönemdeki yapının sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Esas mesele birileri bir koltuğa otursun diye hükümet kurmamaktır” diye konuştu. Erken seçimin olmamasını bu ülkenin kaldıramayacağını vurgulayan Erhürman, toplumun son bir yılda çok kötü şeyler yaşadığını kaydetti.

“NE ESNAF NE MEMUR EKONOMİK OLARAK RAHAT DEĞİL”

Tufan Erhürman sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bir enkaz bırakıldı geride. Hukuksal ve ekonomik bir enkaz. Şu anda ekonomik olarak rahat değiliz. Ne kamu çalışanı ne esnaf hiç kimse rahat değildir. Bu memlekette TL değer kaybettiğinde hayat pahalılaşır. Hükümet olarak elinizdeki araç, insanların alım gücünü korumaktır. Biz hayat pahalılığının da üstünde artış vermiştik bunu korumak için. Bu hükümet tam tersine hayat pahalılığını kesti, durdurdu.