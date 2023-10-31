Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okulların durumuyla ilgili “Risk oluşturacak sınıflarda hiçbir çocuğu bırakmadık. Düşmesi gereken sıvalar çekiçle düşürülecek, ama çocukların başına düşmeyecek” diye konuştu

Meclis’te konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığın bütçesi ve kapasitesinin ortada olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Bize diyorlar ki bütün yaz ne yaptın? Anlatıyoruz depremle ilgili mühendislik işlerinin tamamlanması gerekiyor ki devletin bütçesi doğru harcanabilsin. Boşaltılsın denilen sınıfların bile projesi gelmedi. Çok eleştirilen prefabrik ile risk oluşturacak sınıflarda hiçbir çocuğu bırakmadık. Düşmesi gereken sıvalar çekiçle düşürülecek, ama çocukların başına düşmeyecek. Okul aile birlikleriyle, belediyelerle bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün eleştirilere rağmen bu kadar hızlı ve geçici süreçte ancak prefabrikle ilgili çözüm bulabileceğimizin herkes farkındadır” şeklinde konuştu.

Okullara yapılan prefabrik yapılarla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Prefabrikleri kime yaptırıyorsunuz diyorlar? İnsanlar ihaleye bile girmiyor. 302 bin TL’nin altında kim yaparsa ona yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

Depremle ilgili raporların sonranda gelen raporlarla birlikte %10’a ulaştığını belirten Çavuşoğlu, tam gün eğitimde aç kalan çocuklar konusunda da, bu hafta içerisinde 10 milyon TL’yi okullara çocukların beslenmesiyle ilgili ayrıldığını ve bunun “Tarihte bir ilk” olduğunu ifade etti.

162 okulun ihtiyaç duyduğu kaynağın yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, “50 senede bir-iki okul yapmış olsaydık bu tartışmalar olmazdı. 4 yıllık hükümette 13 okulu sisteme kazandırdık, bu acımasız eleştirilerin karşısındayım” dedi.

Küçük işlerde ihaleye çıkılan ama teklif atılmayan okullar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şüpheli bakılan okulları en ufak tereddüt göstermeden boşalttıklarını kaydetti.

Eğitim Bakanı, “Okulların elden geçmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. 24 sınıflı bir okul yapımı 100 milyon TL’nin de üzerindedir. Düşmeyen sıva, düşmeyen mermer istersek buna kaynak yaratmak lazım. Gerekirse maaşlardan fedakarlık yapılır… Toplum olarak bu yükü paylaşarak bu okulları yenileyebiliriz. Sadece konuşarak, birilerini suçlayarak bu yolları yürüyemeyiz… Düşen bir mermerle, dökülen sıvayla tüm gayretlerin silinmesini kabul edemeyiz ” dedi.

“KİTAPLARIN ARKASINDAYIM”

Kitapların içeriği ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Kitapların abuk subukluğu hiçbir yerde yoktur. Sizin bakış açınız öyleyse ben bir şey yapamam. Kitapların arkasındayım” dedi.

Sendikaların "maksadını aşan" söylemlerde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, iki günlük tam gün eğitimi değerlendirerek, “Dünyada, eğitim süresinin uzamasına karşı eylem yapıldığı nerede görüldü?....Parası olanla olmayanın eşit olduğu tek yer okuldur…. ‘sandviç alamıyorlar’ dediğiniz çocukların eğitim süresini uzatmazsanız bu çocukları nerede eşitleyeceğiz?” dedi.

