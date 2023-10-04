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“Dünya tanımasa bile KKTC var”

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Meclis Başkanı Töre, dünya tanımasa bile KKTC’nin var olduğunu vurguladı

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“Dünya tanımasa bile KKTC var”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olan ülkeler başta olmak üzere Türkiye ile dost olan ülkelerden Kıbrıs Türk halkının tanınma yönünde beklentisi olduğunu ifade ederek, bunun zaman alacak bir süreç olsa bile bu yolu sabırla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.
Töre, Azerbaycan TNS Haber Ajansının sorularını yanıtladı.
Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olan ülkeler başta olmak üzere Türkiye ile dost olan ülkelerden Kıbrıs Türk halkının tanınma yönünde beklentisi olduğunu ifade eden Töre, bunun zaman alacak bir süreç olsa bile bu yolu sabırla yürümeye devam edeceklerini söyledi.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in ülkesinde yapılacak etkinliklerde KKTC bayrağının da dalgalanacağını açıklamasını selamladıklarını ve KKTC Cumhuriyet Meclisi adına kendisine teşekkür ettiğini kaydeden Töre, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.
Töre, aynı hassasiyeti diğer Türk Cumhuriyetlerinden de beklediklerini vurgulayarak, dünya tanımasa bile KKTC’nin var olduğunu kaydetti ve Azerbaycanlı şair Mehmet Emin Resulzade’nin, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözünü anımsattı.
 
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