Dr. Küçük Anıt Mezarı’na kamera sistemi kurulacak

Başbakan Sucuoğlu, Dr. Küçük Anıt Mezarı’nın kamera sistemi ile ilgili sürecin tamamlanacağını açıkladı

Başbakan Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın kamera sistemi ile ilgili sürecin ise tamamlanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, diğer yapılması hedeflenen işleri de şöyle sıraladı:

“Türkeli Şehitliği, Erenköy Şehitliği ve Limasol Şehitler Anıtı Tamiri ve Tadilatı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasası altında bugüne kadar başlatılamayan Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimleri başlatılacaktır.

E-Nüfus ve E-kimlik ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kimlik basımını hızlandırmak, arıza anında vatandaşa hizmet verebilmek ve 2. bir kimlik kişiselleştirme cihazı temini için gerekli işlemler tamamlanarak cihazın entegrasyonu sağlanacaktır.

Tüm ilçelerde tapu işlemleri için randevu sistemine geçiş çalışmaları tamamlanacaktır. Taşınmaz Mal Komisyonundaki dosyaların görüşülmesine hız verilecektir. Muhtarlık binalarında teslim alınan tüm binaların elektrik akımı verilmesi işlemi sonuçlandırılacaktır.

İhracatın artırılması ve özellikle e-ticaret altyapısının iyileştirilmesi noktasında gerekli iş birliklerinin sağlanacağını söyleyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilerek iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı tüm Dairlerde online hizmetlerin Aralık 2021 tarihine kadar mümkün olan ölçüde tamamlanması sağlanacaktır.

Spor federasyonlarımızın faaliyet ve çalışmalarına destek olunmasına devam edilecektir. Engelli bireylerin spor yapabilmelerine olanak sağlayacak çalışmalara önem verilecektir.

Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ile ilgili çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde artarak devam edecektir.

