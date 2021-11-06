Doktorluktan Başbakanlığa

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan 60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu, 8’inci UBP’li başbakan oldu

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li başbakan oldu.

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Ersan Saner (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine de gelirken, en uzun süreyle görev yapan Başbakan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.

FAİZ SUCUOĞLU KİMDİR?

1961 yılında Baf’ınPoli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak, Zeynep-Kamil Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. İstanbul’a dönüşünde bir süre Başasistan olarak Zeynep Kamil Hastanesi’nde çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü ve askerlik hizmetinin ardından kendi özel kliniğinde çalıştı.

Nisan 2011 tarihinden 28 Temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekiliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesi’nde, komite üyesi olarak görev yaptı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin 22.Olağan Kurultayı’nda UBP Genel Başkanı seçildi.

İngilizce ve çok iyi derecede Almanca bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.





