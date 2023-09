 “Diyalogdan ve iletişimden yanayız ama yeni siyasetten geri adım atmamız söz konusu değil”

Diyalogdan ve iletişimden yana olduklarını ama yeni siyasetten geri adım atmalarının söz konusu olmadığını ifade eden Tatar, işbirliğiyle her iki halkın faydasına olabilecek bir siyaset sürdürdüklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta, iki devletin işbirliğine dayalı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulünü içeren bir çözümü istediklerini söyledi.

Tatar, süreci Federal çözüme götürecek adımları kabul etmeyeceklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti genel başkanları ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, pazar sabahı New York’a gitmek üzere hareket edeceğini söyledi.

Öncesinde partileri bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Tatar, görüşmede süreçle ilgili değerlendirme yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Çeşitli farklı konuları görüştüklerini ifade eden Tatar, “Farklı görüşler olabilir ama hedefimiz Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak haklarını ve haklılığını korumaktır” dedi.

Talepleri ve haklarının kabul edilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceğine işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da egemenlik, eşit statü ve iki devletli çözüm siyasetini ilan ettiklerini, Anavatan Türkiye’nin de kendilerini desteklediğini, bunu da uluslararası camiaya ilan edildiğini anlattı.

Diyalogdan ve iletişimden yana olduklarını ama yeni siyasetten geri adım atmalarının söz konusu olmadığını ifade eden Tatar, işbirliğiyle her iki halkın faydasına olabilecek bir siyaset sürdürdüklerini söyledi.

İşbirliği önerilerinin de masada olduğunu ifade eden Tatar, bu önerileri; “Doğal kaynaklarla ilgili ortak komite kurulması, Türkiye’den gelen su projesi, güneş enerjisi, enterkonnekte sistem, düzensiz göç ve mayınların temizlenmesi” olarak dile getirdi ve “İşbirliği için bu önerileri yineleyeceğiz” dedi.

Kapılar konusuna da değinen Tatar, Metehan’daki tıkanıklığın, Güney’deki tek şeritten kaynaklandığını, bunun için girişimler yapıldığını kaydetti. Haspolat Kapısının da ticari araçlar için açılması yönünde girişim yapıldığını belirten Tatar, bunun Metehan’a rahatlama getireceğine inanç belirtti.

“Diyalog ve iletişimden yanayız” diyen Tatar, ortak bir zeminde buluşulması gerektiğini, bunun da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulünden geçtiğini ifade etti.

Federal çözümün Kıbrıs Türk halkını yama yapacağını, zemini zayıflatacağını ifade eden Tatar, “O kadar yaşananlardan sonra yeni siyaset doğru bir siyasettir, yeni siyaseti bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Ortak zemin oluşmasına kadar özel temsilci atanmasına karşı olduklarını da söyleyen Tatar, Federal çözüme kapı açılmaya çalışacak adımlara karşı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta müzakere için ortak zemin var mı yok mu konusunda temsilci olduğunu, o yüzden kişisel temsilci konusunda bir sorun görmediğini ifade eden Tatar, Türkiye ile de istişareler yapıldığını, bu pozisyonun devam ettiğini belirtti.



“Siyasi nedenle tanınmayan ama bilinen köklü bir devletimiz var”



Tatar, “Çözüm istiyoruz, Kıbrıs’ta 1974’te barış oluştu, 50. yıl oluyor. Siyasi nedenle tanınmayan ama bilinen köklü bir devletimiz var. Bu gerçek inkar edilemez, bu şartlarda, bunun dışında masaya sürüklenmek mümkün değildir. Bunu anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Türk Devletler Teşkilatına katılmasının da önemli bir açılım olduğuna vurgu yapan Tatar, bu yönde yapılan çalışmalarla Kıbrıs Türk halkının uluslararası görünürlülüğünün artırılmasının da yeni siyasete güç verdiğini kaydetti.

-New York temasları

New York’ta da çeşitli temaslar yapacağını ve KKTC’nin gelişimini anlatıp zulüm haline gelen ambargoların yanlışlığını vurgulamaya devam edeceğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu korumak için orada olacaklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini ifade eden Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreterleri, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve diğer yetkililerle de görüşmeleri olacağını belirterek, 17-24 Eylül tarihleri arasında yoğun temasları olacağına işaret etti.



Pile-Yiğitler yolu..



Soru üzerine Pile - Yiğitler yolunun Yiğitler ayağında çalışmaların başladığını da belirten Tatar, ara bölgede de Pile halkının yoldan faydalanması için BM ile görüştüklerini ifade etti.



Bunun insani bir olay olduğuna işaret eden Tatar, “Bu yol mutlaka yapılacaktır” dedi.