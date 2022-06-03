“Disiplin süreci başlatılacak”

HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, Parti Meclisi kararına uyulmaması gerekçesiyle Baybars ve Rogers’in ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini açıkladı



Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Halkın Partisi Parti Meclisi’nin aldığı sine-i millete dönme kararına uymayacaklarını ve milletvekilliği görevlerinden istifa etmeyeceklerini açıklayan Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın bağımsız vekil olmadıklarını ve bağımsız vekil gibi hareket edemeyeceklerini vurguladı.

Tokatlıoğlu, Parti Meclisi’nin bir partinin en yetkili karar alma organı olduğunun altını çizdi. Parti Meclisi’nde 12 saat süren bir toplantı neticesinde, farklı önerilerin tartışıldığını ve Parti Meclisi’nde büyük bir oy çoğunluğu ile sine-i millete dönme yönünde karar alındığını belirten Tokatlıoğlu, parti meclisi kararının bağlayıcı olduğunu dile getirdi.

Parti Meclisi kararına uyulmaması gerekçesiyle Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in aleyhinde disiplin sürecinin başlatılacağını kaydeden Tokatlıoğlu, Parti Meclisi’nin Baybars ve Rogers’ın disipline sevkini değerlendireceğini ve bu yönde karar alınması halinde her iki vekilin de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini ifade etti. Tokatlıoğlu, disiplin kurulunun toplanarak bu konuda karar üreteceğini ve sürecin bu şekilde işleyeceğini de sözlerine ekledi.

