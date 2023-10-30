Derya: “Sosyal Hizmetler, artan nüfus ve derinleşen yoksulluk karşısında yetersiz kalıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, sürekli artan nüfus, ayrıca her gün derinleşen yoksullukla mücadelede, sosyal hizmet politikalarının, yaşlı, özel gereksinimli çocuk ve kadınlara yönelik sunulan hizmetlerde yetersiz kaldığını belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu” çalışmaları kapsamında SOS Çocuk köyünü ziyaret etti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya'ya, Kadın Örgütü Eğitim Sekreteri Umure Örs ve Örgütlenme Sekreteri Tülay Sönmez'in eşlik ettiği ziyarette, SOS Köyü Ulusal Müdürü Refika İnce, Çocuk Köyü Program Müdürü Ahmet Akarsu, Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi ve diğer yöneticilerle görüşme yapıldı.

Görüşmede, aile bakımını kaybetmiş devletin himayesine aldığı 95 çocuğa aile temelli bakım sağlanması, 143 bireye aile güçlendirme projesi kapsamında hizmet verilmesi ve 63 çocuğa verilen kreş programları hakkında detaylı olarak bilgi paylaşımında bulunuldu.

SOS Çocuk Köyü Derneği çatısı altında yaşayan çocuk ve gençlerin aldığı bakım ve eğitim programları hakkında bilgi alan CTP Kadın Örgütü temsilcileri, çocukların aile temelli bakımları ve çocuk terkini önleyici Aile Güçlendirme Projesi çalışmaları için gerekli olan mali desteklerin artırılması, çalışanların çocuk bakımı, çocuk hakları ve savunuculuğu konularında sürekli olarak gerçekleştirilen eğitimleri ile ilgili bilgiler ve görüşleri değerlendirdi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Kadın Örgütü olarak hazırlamakta oldukları Sosyal Politikalar Raporu’nun bu hizmetler için yol haritası oluşturacağını belirtti.

