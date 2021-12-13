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Demokrat Parti milletvekili adayları ve sıralamaları belirlendi

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Demokrat Parti milletvekili adayları ve sıralamaları belirlendi
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Demokrat Parti’de (DP) aday adaylığı sıralama seçimi tamamlandı. DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının da eklenmesiyle resmi listenin bugün açıklanması bekleniyor. 
DP açıklamasında resmi olmayan sonuçları da paylaştı.

DP’nin milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde:

LEFKOŞA:

1-ALİ TUNÇTAŞLI

2-HASAN TOSUNOĞLU

3-SERHAN AKTUÇ

4-ÖZLEM DİNÇOĞLU

5-SİNEM TİP

6-FUNDA ÖZSAKINÇ

7-İNANÇ BABALİKİ

8-HÜSEYİN AKCAN

9-LATİF AKÇA

10-FATMA ÖZTÜRK ÇATAN

11-ALİ HOROZ

12-MEHMET ORTAK

13-EMEL SAYAR

14-ÇETİN SADELİ

15-METE BAYRAMOĞLU

16-ABDÜLKADİR KÖSEDAĞ

GAZİMAĞUSA

1-ŞİRİN ZAİMAĞAOĞLU

2-AHMET DEMİREL

3-ÖMER GÖKEL

4-FİKRET DENİZ

5-NURAY UNCU

6-BENEK ÇAĞAKANLI

7-ALİ ANIL YÜCE

8-SOYHAN BİLGEER

9-ALPARSAN DİKTAŞ

10-LEYLA AVGIN

11-EREN ÇALIKUŞ

12-TİMUÇİN ERBAY

13-OSMAN ŞEKER

14-ERTUĞRUL EKER

GİRNE

1-HANDE KAYASAL ÇELİKDEN

2-REDİF NUREL

3-HARUN DEMİR

4-ORSEL NEŞE

5-ENVER HOCA

6-ASLI BABAYİĞİT

7-ARİF UZUNALİ

8-ATİLLA DEVA

9-NAZIM ARSLAN

10-YILDIZ KUL

11-FAİK DAĞAŞTI

12- KONTEJYAN ADAYI

İSKELE

1-MAŞALLAH CİHANGİR

2-HÜR ALEVKAYALI

3-MUSA NURÇİN

4-ÇAĞLA EROĞLU

GÜZELYURT

1-ERKAN KAYA

2-ELİZ FELLAHOĞLU

LEFKE

1-GÜRSEL BAĞLAŞ

2-HÜSEYİN TURAÇ

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