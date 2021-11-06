Danışma Kurulu’ndan karar çıkmadı

Meclis Danışma Kurulu’nun dünkü toplantısında seçim tarihi ve seçim yasasında yapılabilecek değişiklikler konuşuldu ancak herhangi bir karar çıkmadı

Danışma Kurulu seçim tarihi ve seçim yasasında yapılabilecek değişiklikleri görüştü, parti içlerindeki değerlendirmelerin ardından 'en kısa sürede yeniden toplanmak' üzere toplantısını tamamladı.

UBP Parti Meclisi'nde 9 Ocak 2022'de erken seçim yapılması için karar alan UBP'nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu'nun dünkü Meclis Danışma Kurulu toplantısına 16 Ocak 2022'de erken seçim önerisini gündeme taşıdığı öğrenildi.

PM'de apar topar, bütçe geçirilmeden erken seçime gitmek için 9 Ocak'ı karara bağlayan Sucuoğlu'nun dün söz konusu tarihten bir hafta sonrasını önermesi dikkat çekti.

Herhangi bir karar alınamayan toplantıda partiler 16 Ocak'ta erken seçim yapılması konusunda fikirlerini konuştu.

Faiz Sucuoğlu'nun yeni kabineyi sunmak için ayrılması üzerine toplantı yarım kaldı.

Toplantıda muhalefetin özellikle Bütçe, üzerinde uzlaşı olan yasalar ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişiklikleri gündeme getirdiği, bu 3 konuda "söylemde bir uzlaşı olduğu izleniminin yansıdığı" kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi veren UBP’den bir kaynak Sucuoğlu’nun kurultayda yakaladığı hava ile alelacele seçime gitmek istediğini, bu nedenle Bütçe görüşmelerinde muhalefetin olası eleştirilerini duymak istemeden bu süreci atlatmak istediğini iletti. Aynı kaynak Bütçe'nin mecliste onaylanmadan erken seçime gitmenin ekonomik anlamda ülkeyi sıkıntıya sokacağını kaydederek Sucuoğlu’nu bu konuda ikna etmek için çabaladıklarını söyledi.

Öte yandan Danışma Kurulu toplantısıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantıda gerek erken seçim tarihi gerek ise Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılabilecek değişiklikler üzerinde değerli parti başkan ve temsilcilerimiz görüşlerini aktarmışlardır.

Bu çerçevede seçim tarihi üzerinde uzlaşıya varılması durumunda, bu tarihe kadar bütçenin hazırlanıp sunulması ve Meclis’ten geçmesi, komitelerden oy birliği ile geçen yasaların Genel Kurul gündemine gelmesi gibi konuların takvimlendirilmesi hususunda görüşler ortaya konmuştur.

Bildiğiniz gibi UBP Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun yeni kabineyi bugün Sayın Cumhurbaşkanına sunması beklenmektedir. Sayın Sucuoğlu’nun bu nedenle toplantıdan erken ayrılması durumu hasıl olmuştur. Sayın siyasi parti Başkanlarımız bütün parti Başkanlarının katılımıyla konunun tekrar detaylıca ele alınmasını uygun görmüşlerdir.

Bazı siyasi partilerimiz de, aktarılan konuları kendi gruplarında değerlendirecektir. Bizler de mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurulu’nu yeniden toplantıya çağırmayı arzu ediyoruz”

