Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantısına devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

Tasarı üzerine söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti yasa konusunda eleştirdi, yapılmak istenen değişikliklerin mevcut şirketi işaret ettiğini ifade etti ve bu çerçevede yasa tasarısını “Aksa yasası” olarak niteledi.

Kıb-Tek ile şirket arasında imzalanan sözleşmeyi okuyan Şahali, şirketin ülkeye getirilmesi sürecini anlattı, bu şirket ülkeye getirilirken ihale sürecinin çalıştırılmadığını, zaten hükümetilerin şirketlerle görüşmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Kıb-Tek’e yıllarca yatırım yapılmadığını ifade eden Şahali, şirkete kendi dönemlerinde yapılan yatırımları anlattı, diğer dönemlerde ne gibi yatırımlar yapıldığını sordu, çünkü bu yatırımlara yönelik kayıt olmadığını sordu.

Şahali, enerji arz güvenliğinin süreklilik gerektirdiğini, ülkede ihtiyaçların arttığını, yatırımların çoğaldığını, nüfusun arttığını, o yüzden yatırımların, üretimin de ona göre artırılması gerektiğini ifade ederek, ülkede elektrik altyapısının gelişmesinde Türkiye ve AB’nin destekleri olduğunu ancak en önemli iradenin, KKTC’nin iradesi olduğunu ve KKTC’nin kaynaklarıyla sağlandığını vurguladı.

Şahali, amacın, Kıbrıs Türk halkının kaynakları en verimli şekilde kullanması olması gerektiğini, kendileri döneminde yapılan sözleşmelerde bunu önemsediklerini ifade ederek, bu yönde yapılan çalışmaları anlattı.

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın, 3 yıl daha süresi olan sözleşmenin uzatılmaya çalışmasının sebeplerini ortaya koyduğunu ifade eden Şahali, konuşmasında, çoklu tarife sistemi, akıllı sayaçlar, yakıt tedariki, tahsilatlar, üretim ve iletim hatlarına yatırımlara değindi, Kıb-Tek’in Kıbrıs Türk halkının malı olduğunu ve görevinin kar etmek değil, halka kaliteli hizmet vermek olduğunu kaydetti.

Şahali, Kıb-Tek’te sorunlara “neşter” vurduğunu söyleyen Başbakan Üstel’e yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunarak, vurulan her neşterde Kıbrıs Türk halkının daha da kaybettiğini, bu yüzden bu yasa tasarısına karşı çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini, bu konuda UBP’lilere de seslendiğini ifade etti.

Aksa ile bu anlaşmanın Kıbrıs Türk halkına zarar vereceğini, sorunun sadece yasal değil vicdani olduğunu ifade eden Şahali, “Ruma muhtaç etmek istiyorlar” laflarından “bıkıp usandıklarını” söyledi, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi eleştirdi, Meclis kürsüsünden yüzleşmeye çağırdı.

Şahali, ülkede enerji arzından yana olduklarını, örneğin suyu kendileri yönetmek isterken, UBP’nin suyun geçtiği toprakla birlikte yetkiyi devrettiğini ifade ederek, su konusunda Türkiye’ye müzakereye gittiklerini, ancak orada imza atmadıklarını, her konuda yüzleşebileceklerini kaydetti.

Kendileriyle görüşme yapmadan, bugün önlerinde “peşkeş” yasası getirildiğini savunan Şahali, hükümete, yurttaşın sesine kualak vererek, bu süreci iyi düşünmesini istedi, yapılmaya çalışılan şeyin halka en büyük kötülük olduğunu belirtti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy da, bu yasal düzenlemenin amacının sadece mevcut şirkete hizmet etmek olduğunu savunarak, ortada güven sorunu olduğunu, samimiyetsiz olunduğunu savundu.

Akansoy, Başbakan Üstel’i eleştirerek, ortada büyük bir güven sorunu olduğunu ve makyajla kurtulamayacaklarını söyledi. Bu konuda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Akansoy, konunun toplumun varlığı ve geleceğiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Akansoy, Üstel’in konuyla ilgili açıklamalarını okuyarak, “tüm bunları nasıl yapacaksınız” diye sordu, plan program görmediklerini, bilimsel veriler üzerinden konunun tartışıulması gerektiğini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde yapılan yatırım ve çalışmaları anlatan Akansoy, kendi dönemlerine yönelik yapılan eleştirilere karşı her şeye belgelerle yanıt verebileceklerini söyledi.

Bu konuda yapılacak yanlışın bedelini Kıbrıs Türk halkının ödeyeceğini ifade eden Akansoy, enerjinin tüm kesimleri çok yakından ilgilendirdiğini, o yüzden birlikte hareket edilmesi gerektiğini, alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akansoy, hükümetin bugün buraya kendilerini dinlemeye değil, “ben yaptım olur” mantığıyla hareket etmeye geldiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının artık dayanacak sabrı kalmadığını, ihtiyaçlara göre ülkeye yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Akansoy, Güney veya Aksa’dan üç kat ücretle alım yapılmaması gerektiğine katıldığını söyledi. UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün sorularına da cevap veren Akansoy, sözleşme üzerinden değerlendirme yaptı, “yap işlet devret modelini”, maliyet hesabı yapıldığında büyük fark olduğundan tercih edilmediği bilgisine sahip olduğunu dile getirdi.

Sorular üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de konuyla ilgili yerinden söz aldı ve konu üzerinde tartıştı. Erhürman ile Arıklı, sözleşme ve yasa tasarısı üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, esas amacın kablo ile ülkeye elektrik getirilmesi olduğunu ifade etti. Erhürman da, her bir hükümet yetkilisinin farklı bir şey söylediğini ifade ederek, ihalesiz sözleşme yapılmaya çalışıldığını belirterek bunu eleştirdi.

Konuşmasına devam eden Akansoy da, Arıklı’nın kürsüden söz alıp, konuyu iyice açıklaması gerektiğini söyledi.