Cumhurbaşkanlığı, Rum Lider Hristodulidis'in BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca ile yemek yenmesi teklifine yönelik açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı, Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile yemek yenilmesi teklifine yönelik açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“Hegemonyacı zihniyetinin değiştiğini kanıtlamak için Rum Tarafının Kıbrıs Türk Tarafının özden gelen eşit hakları ve statüsünü bütün gerekleri ile kabul ve teyit etmesi gerekir.

Bilindiği üzere Kıbrıs Rum Tarafının tüm adaya hâkim olma zihniyeti ve bu zihniyete bağlı olarak Kıbrıs Türk Tarafının özden gelen eşit hakları ile statüsüne saygı göstermemesi Kıbrıs sorunun kök nedenlerini oluşturmaktadır.

Elli yılı aşkın müzakere süreçlerinde eşitliğe dayalı bir çözüme ulaşılamamasının nedeni budur. Nitekim Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'tan başlayarak şimdiki Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a kadar bütün Cumhurbaşkanlarımız Rum Tarafında mevcut hegemonyacı zihniyet değişmediği sürece müzakerelerden bir sonuç alınamayacağının altını çizmiştir. Bu hegemonyacı zihniyetinin değiştiğini kanıtlamak için Rum tarafının Kıbrıs

Olası yeni bir süreçte tarafların özden gelen eşitliğine dayalı başarılı bir sonuç elde edebilmek için Kıbrıs Türk tarafı bu kez Rum tarafında zihniyet değişikliğini görmek istemektedir. Bu maksatla Nisan 2021'de Cenevre'de gerçekleştirilen 5 + BM gayrı resmi Kıbrıs toplantısında Kıbrıs Türk tarafı, eşitliğinin gerekleri olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidi üzerine Rum tarafıyla yeni bir iş birliği ilişkisi kurabilmek için resmi müzakerelere başlanabileceğini belirtmiştir.

Ne yazık ki geçtiğimiz süre içinde özden gelen eşit haklarımıza saygı değil Rum tarafının hegemonyacı zihniyetinde katılaşma görülmektedir. Nitekim GKRY, Limasol Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta çıkan büyük orman yangınını söndürmek için Kıbrıs Türk tarafının art arda yaptığı yardım tekliflerini reddetmiştir.

Malum, ormanlarımız söz konusu olduğunda Kıbrıs Türk tarafı ihtiyaç durumlarında Rum tarafından yardım istemiş ve almıştır. Son büyük orman yangınında Rum tarafı tüm komşu ülkelerden yardım isteyip alırken bizim yardım teklifimizin reddedilmesi tarafımızca küçümseme/aşağılama ve iş birliğinin reddi olarak görülmüştür. Bu davranış, iki tarafın kriz

Kıbrıs Rum Tarafının hegemonyacı zihniyetinin daha da katılaştığı bu koşullarda Cumhurbaşkanı Tatar Rum Lider'in yapmış olduğu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nin 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde adaya yapacağı ziyaret vesilesiyle iki Lideri bir öğle veya akşam yemeğinde bir araya getirme teklifini art niyetli bulmakta, bu şartlarda Rum liderle bir araya gelmeyi gerektirecek hiçbir neden görmemektedir.

Kıbrıs Türk Tarafı hatta, geçmişte de görüldüğü gibi, Rum Tarafının bu daveti mevcut statükoyu devam ettirmek amacıyla üçüncü taraflara şirin görünmek, 'daha ne yapayım Sayın

Tatar'ı davet ediyorum ama gelmiyor' diyebilmek için yaptığını değerlendirmektedir.”