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Cumhurbaşkanı Tatar, yarın New York’a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, yarın New York’a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere yarın sabah KKTC’den ayrılacak.
Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulides’le, 15 Ekim Salı akşamı New York’ta gayriresmî bir akşam yemeğinde buluşacak.
Gayriresmî akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın sabah saat 09.10'da New York temasları öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.
 
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