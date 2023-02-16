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Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis, 23 Şubat’ta gayri resmi görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tatar ve Hristodulidis, 23 Şubat’ta gayri resmi görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yeni seçilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek. TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, “Birebir ve gayri resmi formatta”, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleşecek görüşme, saat 11.00’de başlayacak.
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