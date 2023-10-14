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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahındaki makamında görüştü.
Görüşme, 40 dakika sürdü.

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