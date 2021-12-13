CTP’de adaylar belirlendi

CTP’de bin 287 üye oy kullandı, 50 kişilik aday listesi açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) önceki gün gerçekleştirdiği ‘Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’ sonucunda 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri’ndeki 50 kişilik aday listesini belirledi.Divan Başkanı Kutlay Erk yaptığı açıklamada, bin 287 üyenin oy kullandığını söyledi.Bilindiği üzere siyasi partiler; Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke'den 2 milletvekili adayı çıkarma hakkına sahip.CTP’de Genel Başkan Tufan Erhürman’ın açıkladığı kontenjan adayları şu şekilde:1-Kemal Derviş Deniz (Lefkoşa)2-Devrim Barçın (Lefkoşa)3-Ceyhun Birinci (Girne)4-Seran Aysal (Mağusa)5-Yasin Yeni (Mağusa)6-Mehmet Bozer (Güzelyurt)1-Tufan Erhürman2-Ürün Solyalı3-Derviş Kemal Deniz4-Sıla Usar İncirli5-Muhittin T. Özsağlam6-Doğuş Derya7-Devrim Barçın8-Filiz Besim9-Ahmet Muratoğlu10-Ödül Muhtaroğlu11-Cenk Paşa12-Haffe Işısal13-Hasan Hüda Ecer14-Ayşe Alioğlu15-Derviş Bladanlı16-Hülya Batunlu1-Asım Akansoy2-Seran Aysal3-Teberrüken Uluçay4-Yasin Yeni5-Erkut Şahali6-Hamit Caner7-Şifa Çolakoğlu8-Behçet Öznacar9-Ceyhun Ümiter10-Gaye Astan Çoban11-Derviş Karaca12-Cihan Tunceli13-Erkan Tekeli1-Ongun Talat2-Fikri Toros3-Ceyhun Birinci4-Fazilet Özdenefe5-Salih Sarpten6-Pembe Ilgar Ardıç7- Alpay Çelebi8-Mahmut Kanber9-Özge Tahiroğlu10-Niyal Öztürk11-Mustafa İlgen1-Fide Kürşat2-Biray Hamzaoğulları3-Suphi Coşkun4-Fikret Civisilli5-Yalçın Kömürcügil1-Armağan Candan2-Mehmet Bozer3-Aslı Murat1-Salahi Şahiner2-Tuncay Sarıyer