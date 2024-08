CTP Yeniboğaziçi Ocak Başkanı yeniden Şemsi Oyuncu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Ocak Kongresi, dün akşam CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nde yapıldı.

Tek aday olarak katılan mevcut başkan Şemsi Oyuncu, yeniden CTP Yeniboğaziçi Ocağı Örgüt Başkanlığına seçildi. Kongrede ayrıca yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

CTP’den verilen bilgiye göre, kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, bazı milletvekilleri ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını milletvekili Şifa Çolakoğlu, divan sekreterliğini ise CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Sekreteri Asya İlktaç yaptı. Program, Demokrasi Şehitleri anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.



Erhürman: CTP tek başına iktidarı hedefliyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kongrede yaptığı konuşmada, hem bölgesel hem de küresel gelişmelere değindi.

Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının bir an önce gitmesi gerektiğine işaret etti ve tek başına iktidar hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Karşılarındaki zihniyetin her alanda geri döndürülemez sorunlar yarattığını vurgulayan Erhürman, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Elektrikte, sağlıkta, eğitimde birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, memleketin gailesini çekmeyen zihniyetin bir an önce gitmesi gerektiğini yineledi. Erhürman, anketlerin de “sokağın” da CTP’nin birinci parti olduğunu gösterdiğini belirtti. Tufan Erhürman, Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nde görev alan herkese başarılar diledi.



Oyuncu: CTP Yeniboğaziçi'nde birinci parti oldu

CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü Başkanı Şemsi Oyuncu da kongrede yaptığı konuşmada, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Göreve geldikten sonra Yeniboğaziçi’nde CTP’nin birinci parti olduğuna işaret eden Oyuncu, bu başarıyı daha da ileriye taşımak için aralıksız çalışacaklarını belirtti.



Yeni yönetim belirlendi

Kongre sonunda, CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nün yeni yönetimi de açıklandı. Şemsi Oyuncu’nun başkanlığında, Esen Beyköylü, Özge Akdeniz, Zübeyir Ercen, İbrahim Özişleyen, Ahmet Köseoğlu ve Umut Kurşun yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.