CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Barçın oldu

CTP Lefkoşa İlçe başkanı Rifat Arşehit, 8 yıldır yürüttüğü görevi Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın’a devretti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, dün akşam 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Rifat Arşehit, 8 yıldır yürüttüğü görevi Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın’a devretti. Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. “Meclis Sokakta, Sokak Meclis’te” sloganıyla gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim Kurulu, üyeleri yapılan seçim sonucunda belirlendi. Kongre, demokrasi şehitleri ve 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin sonucunda hayatlarını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Divanın oluşturulmasının ardından, konuşmalara geçildi. Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçesi eski Başkanı Rifat Arşehit ve yeni başkan Devrim Barçın, partililere hitap etti. Konuşmaların ardından faaliyet raporu ve mali rapor okundu, ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti. Kongre, yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından sona erdi.



ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI KENDİ KENDİNİ YÖNETMEYE EHİLDİR VE YÖNETECEKTİR

CTP Lefkoşa İlçesi’nin 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, birilerinin karar alma esnasında “Üst akıl bize bunu söylüyor” dediğini ve Kıbrıs Türk halkını yok saymaya çalıştığını ancak Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmeye ehil bir toplum olduğunu ve yöneteceğini vurguladı. Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Erhürman, Adıyaman’daki İsias Hotel’de hayatını kaybeden Melekler Takımı’nın acısının kolay kolay dinmeyeceğini ifade etti. Bu konunun oldubittiye getirilemeyeceğini dile getiren Erhürman, herkesin bu acıyı paylaşması gerektiğini belirtti. Türkiye’de meydana gelen depremin Kıbrıs adasında da bu riski tekrar hatırlattığına vurgu yapan Erhürman, bu felakete karşı adanın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı şeklinde ayırt etmeksizin birlikte hazır olunması gerektiğini kaydetti. Erhürman bu durumun, tıpkı ekonomide, sağlıkta ve tarımda da böyle olması gerektiğini ifade etti ve “CTP bu ülkede kim ne derse desin, uluslararası alanda kim ne düşünürse düşünsün, konjonktür neyi gerektirirse gerektirsin, CTP doğruyu bilir. Bu ülkede iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon kuruluncaya kadar CTP ve CTP’lilerin mücadelesi aralıksız devam edecektir” dedi.



“1 MİLLETVEKİLİ İÇİN, TÜM İRADENİN YENİLENMESİ İÇİN ERKEN SEÇİM”

Anayasa’ya göre bir kişiden boşalan milletvekilliği koltuğu için Haziran ayında ara seçime gidilmesi gerektiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir milletvekili için tüm ülkeyi külfete sokacak bir masraftan kaçınılması gerektiğini söyledi. Erhürman, hükümet olduğunu iddia edenlerin zaten yetki ve görevlerini Kıbrıs Türk halkından almadıklarını, bundan dolayı da bir vekil seçmek yerine tüm halkın iradesinin yeniden tecelli edebilmesi için erken seçime gitme çağrısı yaptı. Anayasa’nın “Bir yıl içerisinde erken seçim varsa bir vekil için ara seçime gitmeye gerek yok” dediğini anımsatan Erhürman, gayrı meşru hükümeti tamamen göndermek gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının artık çocuklarının çadırda eğitim görmesine, ihalesiz malların peşkeş çekilmesine, kendi bağrından kopan kurum ve kuruluşların yok sayılmasına tahammülü kalmadığına vurgu yapan Erhürman, gayrı meşru hükümetin Kıbrıs Türk halkına karşı yok hükmünde davrandığını söyledi ve “Kıbrıs Türk halkı hep vardı, var olacak. Esas yok hükmünde olan sizsiniz ve yok olacaksınız, gideceksiniz” şeklinde konuştu.



BARÇIN: SOLCULARLA YARIŞ YAPAN, SOLCULARA SOLCULUK YAPAN OLMAYACAĞIZ

CTP Lefkoşa İlçesi’nin 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ne tek başkan adayı olarak başvuran ve üyeler tarafından bu göreve seçilen yeni başkan Devrim Barçın da konuşmasına, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Barçın doğup büyüdükleri bu topraklara karşı bir borçları olduğunu ve bu borcu ödeme zamanı olduğunu söyledi, mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. Solcularla yarış yapan, solculara solculuk yapan olmayacaklarının altını çizen Devrim Barçın, “O güzel günlere inanan çocuklar olarak inanmanın tek başına yeterli olmadığının bilinciyle inancı iradeyle buluşturma mücadelesini yükselteceğiz” dedi. Barçın, halkın Lefkoşa’da yaşadığı bir sorun varsa ilk danışacağı, ilk başvuracağı ilk gideceği yerin artık CTP Lefkoşa İlçesi olacağını belirtti.



ARŞEHİT: SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ, PARTİMİZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kongrede 8 yıldır yürüttüğü CTP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini Devrim Barçın’a devreden eski başkan Rifat Arşehit de, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ve kongreyi zor şartlardan geçilen bir dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Önlerinde iki yıllık kritik bir süreç olduğuna değinen Arşehit, bu sürede önemli seçimlerin yaşanacağını belirtti ve herkesin kişisel ajandasını bir kenara bırakarak safları daha da sıklaştırıp parti için mücadeleye devam edeceğini vurguladı. 8 yıllık süreçte kendisiyle birlikte görev alanlara teşekkürlerini sunan Arşehit, yeni dönemde görev alanlara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.



CTP LEFKOŞA İLÇESİ’NİN YENİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Devrim Barçın (Başkan), Feriha Tel, Mustafa Gürkan, Ahmet Güneş, Arif Osum, Ali Alp Kolozali, Hatice Düzgün, Eda Aşan, Hüda Avşaroğlu, Dilan Aşan ve Öykü Akcan. Disiplin Kurulu ise şu şekilde oluştu: Cezar Oransel, Mehmet Çakmak, Mehmet Erenler, Nedret Tümkan ve Yunus Konaç.