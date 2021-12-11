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CTP kontenjan adaylarını açıkladı

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CTP kontenjan adaylarını açıkladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerindeki kontenjan adaylarını açıkladı. 
CTP’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen aday adaylığı ve Sıralama Kurultayı, pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. 
CTP üyeleri oy verme işlemine başlamadan önce CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kontenjan adaylarını açıkladı. 
Kontenjan adayları şöyle; 
1-Kemal Derviş Deniz (Lefkoşa), 2-Devrim Barçın (Lefkoşa), 3-Ceyhun Birinci (Girne), 4-Seran Aysal (Mağusa), 5-Yasin Yeni (Mağusa), 6-Mehmet Bozer (Güzelyurt). 
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