CTP: İskele atıl durumda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, İskele Belediyesi’nin tamamlamayıp, atıl durumda terk ettiği

CTP İskele İlçesi’nden yapılan yazılı açıklamada, özellikle 10 yılı aşkındır temeli atılıp, kaba inşaatı bitmesine rağmen gençlerin sosyalleştirip kötü alışkanlıklardan uzak tutacak İskele Gençlik Merkezi'nin halen harabe şekilde durmakta olunduğu belirtildi.

İskele Pazar Yeri ve Terminal Projesi’nin de aynı şekilde 10 yıldır atıl durumda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

bazı projeleri sonuçlandırıp, toplumun hizmetine sunmasını istedi.“CTP İskele İlçesi olarak, bu proje alanında incelemeler yapıp özellikle gençlik merkezi binasının tüm camlarının kırık olduğunu, duvarlara ırkçı sembollerin yazıldığını, elektrik tesisatlarının sökülüp talan edildiğini ve binanın harabeye dönüştüğünü, adeta bir utanç sembolü haline geldiğini üzülerek tespit ettik. CTP İskele İlçesi olarak, başta Belediye Başkanı olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine çağrımız, 10 yıldır ihmal edilen bu gerekli projenin sonuçlandırılıp toplumun hizmetine sunulması adına gereğinin yapılmasını talep ederiz.”