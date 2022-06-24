CTP, bugün geçen 2 yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) meclisten geçen 2 yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.

Cumhuriyet Meclisi'nden görüşülen "e-devlet Protokolü Onay Yasası ve Seçim Halk Oylaması" yasalarından dolayı iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalar yaşandı. Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla geçen 2 yasanın iptali için Cumhuriyetçi Türk Partisi, Anayasa Mahkemesine başvuruyor.

CTP milletvekili Ürün Solyalı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

"CTP bugün geçen iki yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyor.

Bugün geçen e-devlet Protokolü Onay Yasası ve Seçim Halk Oylaması Değişiklik Yasası Anayasa Mahkemesine taşınacak". diyerek durumu özetledi

