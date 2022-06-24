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CTP, bugün geçen 2 yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

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CTP, bugün geçen 2 yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) meclisten geçen 2 yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.

Cumhuriyet Meclisi'nden  görüşülen "e-devlet Protokolü Onay Yasası ve Seçim Halk Oylaması" yasalarından dolayı iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalar yaşandı.  Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla geçen 2 yasanın iptali için Cumhuriyetçi Türk Partisi, Anayasa Mahkemesine başvuruyor. 
CTP milletvekili Ürün Solyalı sosyal medya üzerinden  paylaşımda bulundu.
"CTP bugün geçen iki yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyor.
Bugün geçen e-devlet Protokolü Onay Yasası ve Seçim Halk Oylaması Değişiklik Yasası Anayasa Mahkemesine taşınacak". diyerek durumu özetledi
 

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