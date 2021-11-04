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CTP 4 belediye başkan adayını daha belirledi

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CTP Parti Meclisi'nce Değirmenlik Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Ali Karavezirler yeniden aday gösterilirken, Akıncılar Belediye Başkanlığı için Gökhan Paşa, Çatalköy Belediye Başkanlığı için Ceyhun Kırok ve Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için Yüksel Asım’ın adaylıkları onaylandı

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CTP 4 belediye başkan adayını daha belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede belirlediği adayların ardından dört bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oybirliğiyle onaylandı.

Değirmenlik Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Ali Karavezirler yeniden aday gösterildi.

Akıncılar Belediye Başkanlığı için Gökhan Paşa, Çatalköy Belediye Başkanlığı için Ceyhun Kırok ve Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için Yüksel Asım’ın adaylıkları onaylandı.

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