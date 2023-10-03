“Çözüm olmazsa KKTC’nin kendi devleti var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının açılış töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Töre, milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanında olduğunu söyledi. Töre, “iki devletli çözüm olursa olur, olmazsa KKTC’nin kendi devleti var. Cumhuriyet Meclisi burada” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en yüce iradesinin Meclis'te temsil edildiğini kaydeden Töre, devletin varlığını, bağımsızlığını, halkın egemenliğini koruyacaklarına dair ant içtiklerini hatırlattı. Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı milli dava konusunda desteklediklerini yineledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan ötürü teşekkür eden Töre, KKTC’nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini ve edeceğini sözlerine ekledi.

