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“Çözüm için son bir fırsat verilebilir”

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“Çözüm için son bir fırsat verilebilir”
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Güney’deki Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı söyleşiye yer verdi.
Kıbrıs sorunun çözümü için son bir fırsatın verilebileceğini söyleyen Gül, Kıbrıs sorununun çözümünün birçok sorunun da çözümünü beraberinde getireceğini ifade etti. Türk-Yunan ilişkilerinden de söz eden Gül, Türk-Yunan diyaloğunun güven ve iyi niyetle yapılması durumunda sonuçlar getirebileceğini belirtti.
 
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