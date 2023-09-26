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Çözüm için işbirliği

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CTP heyeti, Güney’deki DİSİ'yi ziyaret etti

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Çözüm için işbirliği
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Güney Kıbrıs'taki siyasi partilerden DİSİ'yi ziyaret etti.
DİSİ Genel Başkanı Annita Demetriou ve heyeti ile görüşen CTP heyeti, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
Görüşmede iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme bağlılık vurgusu yapıldı.
Taraflar,  duraklama döneminde olan müzakerelerin, ilgili BM kararlarına ve parametrelerine bağlı kalarak yeniden başlamasına ilişkin görüş birliğinde olduklarını yinelediler. 
Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve toplumlar arası güvenin arttırılması hedefi doğrultusunda, CTP ve DISİ arasında diyaloğun ve iş birliğinin devam etmesi kararlaştırıldı.
 
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