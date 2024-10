Cevdet Yılmaz: "KKTC'deki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız. Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi öncelikli bir hedeftir." dedi.

Ankara’da temaslarda bulunan Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme öncesinde konuşan Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cevdet Yılmaz, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 23. Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla Üstel'i tebrik etti ve kurultayda demokratik olgunluk içinde demokratik bir rekabet yaşandığını, UBP'nin birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türkü'ne hizmete devam edeceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda, uluslararası toplum tarafından KKTC'nin tanınması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun zamandır devam eden haksız ambargolar, yaptırımlar, izolasyon çabaları son bulmalıdır. Ada'da varılacak bir çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Sizlere buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki ana vatan Türkiye her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör devlet olarak elinden geleni yapacaktır.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Sayın Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve bilhassa yapısal reformlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, KKTC'nin her alanda kapasitesinin güçlendirilmesinin, kendi kendine yeten ve üreten sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasının, öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Bugün yapılan görüşmede, KKTC'de ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik gelişmeleri birlikte değerlendireceklerini aktaran Yılmaz, bu kapsamda iki ülke arasında kurulacak çift yönlü enerji taşınmasına imkan verecek, KKTC'nin arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak kablo ile elektrik projesinin fizibilite raporunun üzerinde duracaklarını kaydetti.

Yılmaz, KKTC’de yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları projelerinde gelinen aşamayı ele alacaklarını dile getirerek, uluslararası standartlarda hizmet veren yeni Ercan Havalimanı ile ilgili süreçlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunacaklarını belirtti.

2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin, öngörülen takvimler çerçevesinde tamamlanıp Kıbrıs Türkleri'nin hizmetine sunulmasının, öncelikleri olduğunun altını çizen Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:

"Yaptığımız her çalışmanın, gösterdiğimiz tüm çabaların tek bir amacı vardır. O da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin kendi vatanlarında hak ettikleri refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Yıllardır hukuksuz biçimde uğradıkları izolasyonun bir nebze hafifletilmesini teminen günlük yaşantılarının kolaylaştırılması için KKTC hükümetiyle ortak gayretlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Tarımsal sulamadan sosyal konutlara, e-devlete uzanan çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da geliştirecek, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik kalkınma işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız. Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi öncelikli bir hedeftir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve refahı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, Başbakan Üstel'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Yılmaz, "Kendisine ve hükümetine bir kez daha başarılar diliyorum. Parti kongresi tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kuzey Kıbrıs, demokratik, bağımsız, egemen bir güç olarak uluslararası toplumda yerini almayı her bakımdan hak eden bir ülkedir ve bu yönde de hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi tekrar vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.