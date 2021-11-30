Canaltay: Bakanlığımın sorumluluk alanlarında önemli adımlar attık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlık olarak göreve başladığı Şubat 2021 itibarıyla başta karayolu altyapısının geliştirilmesi olmak üzere bakanlığımın sorumluluğu altına giren farklı başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Canaltay yazılı açıklamasında, “başta karayolları olmak üzere altyapı yatırımlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile gerçekleştirirken, pandemi nedeniyle kaynaklarımızın büyük bölümünün sağlık harcamalarına gitmesinden dolayı hükümet kararıyla bazı yatırımları ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Canaltay, karayollarından bilişime, ulaşımdan haberleşmeye kadar ülkede yaşayan bireylerin yaşam kalitesi ve hayatını doğrudan ilgilendiren konuları yetki alanında bulunduran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, oldukça kısıtlı bir bütçe ile hizmet vermeye çalıştığını da kaydetti.

"Pratik çözüm bekleyen sorunları çözeceğiz demiştim ve çözdük” diyen Canaltay, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a pek çok köyümüzü bizzat ziyaret ederek, yol haritasını oluşturduğunu bildirdi.