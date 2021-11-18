Çaluda: Mahkum edilmedim

UBP Güzelyurt Millevekili Aytaç Çaluda bugün bazı internet sitelerinde yayınlanan Mahkeme tarafından mahkum edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Çaluda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 Eylül 2021 tarihinde yüce mahkemenin verdiği karara göre “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan aklanmış olup, 18 Kasım 2021 tarihinde verilen kararda ise “Tüzüğe Aykırı İşlem” suçundan teknik olarak sorumlu tutulduğunu ifade etti.

Aytaç Çaluda'nın paylaşımı şöyle:

YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ; MAHKÛM EDİLMEDİM !”

2009-2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yerine getirdiğim dönemde Yabancıların Çalışma İzni Yasasına aykırı davrandığım gerekçesiyle üç yıldan beridir “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Tüzüğe Aykırı İşlem” suçlarından yargılanarak önemli bir hukuk mücadelesi verdim. 13 Eylül 2021 tarihinde yüce mahkemenin verdiği karara göre “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan aklanmış olup, 18 Kasım 2021 tarihinde verilen kararda ise “Tüzüğe Aykırı İşlem” suçundan teknik olarak sorumlu tutulduğumu belirtmiştir.

“Görevi Kötüye Kullanma” suçundan beraat etmemle birlikte yargılanma sürecinin en önemli safhasını kazanmış olup, toplum önünde aklanmış bulunmaktayım. Ancak sosyal medyadaki bazı haber sitelerinde yayımlanan haberlerle bunun önüne geçilerek şahsıma çamur atılmaktadır. İtham edildiğim suçlardan suçlu bulunduğum ve mahkemece mahkum edildiğim yönünde basında yer alan yalan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Aytaç ÇALUDA

UBP Milletvekili