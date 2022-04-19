Buzlar Erimiyor

UBP tarihinin en ağır iç muhalefet dönemlerinden biri yaşanıyor. Sucuoğlu’nun anlaşma imzaladığı El-Sen için “zorbalık” ifadesi kullanan İçişleri Bakanı Üstel’in ardından bu kez de Atun, Sucuoğlu’nu yalanladı

Hükümette imza krizi



Maliye Bakanı Atun, Başbakanın Kıb-Tek’teki eylemin ardından EL-SEN ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi. Atun, böyle bir anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını kaydetti



Sucuoğlu ise EL-SEN ile imzaladığı anlaşma konusunda “Teknecik’ten ‘santrali kapatıyoruz’ diye arandık. Ülke elektriksiz kalacaktı. Gece ülkeyi karanlığa mı gömerdiniz? Bunları göze alamadığımızdan metni imzaladık” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakanın EL-SEN ile imzaladığı anlaşma metni konusunda ters düştü.

Başbakan Sucuoğlu, Bakan Atun’a ulaşılamadığına yönelik kendisine bilgi verildiğini, bu nedenle de anlaşmaya kendisinin imza koyduğunu söylese de Atun bu iddiaları yalanladı, “El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım” dedi.

Atun, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" şeklinde konuştu.

Mecliste muhalefetin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığı için EL-SEN ile anlaşmaya imza attığını söyledi.

Kürsüye çıkan Sunat Atun ise “Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’ dedi ancak bana ulaşıldı” dedi. Başbakana eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü ifade eden Atun, kendisine ulaşıldığını ama böyle bir anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını kaydetti.

Atun krizin yaşandığı gece kendisine telefoniyen ulaşıldığını söylerken, Sucuoğlu ise, 'ulaşamadık' dedi.

Atun konuşmasında muhalefete "tutarlılık" çağrısı yapması üzerine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

"Sabahtan beri hükümet her konuda tutarsızlık sergiliyor" diyen Erhürman, "Başbakan, Maliye Bakanı'na ulaşılmadığını söylerken, Maliye Bakanı ise kendisine ulaşıldığını belirtiyor. Hem elektrik, hem de alkollü içkilere yönelik düzenlemede Başbakan ve Maliye Bakanı farklı farklı konuşuyor" şeklinde düşüncelerini açıkladı.

Bu sözler üzerine Başbakan Sucuoğlu, kendisine "Maliye Bakanı'na ulaşılmadı" dendiğini ifade ederek, "Eğer bana yanlış bilgi verildiyse bu da soruşturma sebebidir" dedi.

Başbakan Sucuoğlu, kendisine bakana ulaşılamadığının söylendiğini, üstelik bunu yetkili bir kişinin söylediğini belirterek, bu konuda soruşturma açılmasını isteyeceğini kaydetti.

Başbakan, santralin duracağının, ülkenin karanlığa gömüleceğinin söylendiği için sendikayla böyle bir anlaşma imzaladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ya ‘beni ilgilendirmez, bana ne’ diyecektik, ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. ‘Ben imza atmam’ diyen varsa da saygı duyarım, yapmayabilirdik. Ülkede birkaç gün sürecek elektriksizliği, karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım…”

Yargıya müdahale anlamı taşıyan ve daha sonra düzeltilen maddeyi fark ettiğini, yanlış olduğunu bildiğini belirten Sucuoğlu, anlaşmanın gizli tutulup, düzeltileceği yönünde anlaştıklarını ama protokolün basına sızdırıldığını kaydetti.

Sucuoğlu, Ankara’dan döndükten sonra KIB-TEK müdür yardımcısının ve bir çalışanın kendisini evinde ziyaret ettiğini, kendisine Teknecik’in kapatılacağını ve Rum tarafının da ülkeye bu açığı kapatacak elektriği veremeyeceğini beyan ettiğini söyledi. Böyle bir koşulda ülkenin yüzde 70’inin karanlıkta kalacağını öğrendiğini dile getiren Sucuoğlu, bunlarla birlikte kendisine bir ön anlaşma metni verildiğini kaydetti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Biz bu konuşmadan sonra Teknecik’ten ‘santrali kapatıyoruz’ diye tekrardan arandık. Ülke elektriksiz kalacaktı. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Gece ülkeyi karanlığa mı gömerdiniz? Teknecik kapatıldığı takdirde geri çalışır duruma geçmesi günler alır. Bunları göze alamadığımızdan metni imzaladık, ‘Pazar günü üzerinde çalışalım’ dedik. Pazar gün metin üzerinde çalıştık ve hatalı noktaları düzelttik, sorunu çözdük.”



“Bile bile yanlış olduğunu bildiğiniz metni imzaladınız”



Meclis’te Sucuoğlu’nun El-Sen ile yaptığı anlaşmayla ilgili açıklamalarına karşın CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden söz aldı, “Sonuç itibariyle metnin o maddesinin yanlış olduğunu baştan mı fark ettiniz? Bile bile yanlış olduğunu bilip, imzaladığınız bir metin mi var ortada? ” diye sordu.

Sucuoğlu’na ‘3’üncü yol olarak sendikaya ilgili maddeyi kaldırın da imzalayayım’ demediniz mi? diye sordu.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yerinden söz aldı, “Bu sırada Kıb-Tek’in bağlı olduğu bakanlık ne yapıyordu?” diye sordu.

Sucuoğlu ise “Bana gelenler yetkilileri aradıklarını, telefonla ulaşamadıklarını söylediler” yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise Başbakan Sucuoğlu’na “El-Sen ile imzalanan iki jeneratörün doğrudan alımının yapılacağından” bahsedildiğini söyledi, bu kararın yasak olduğunu, böyle bir adımın ihale usulü ile yapılabileceğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu ise “6 Eylül 2019’da imzalanan metin üzerine yazıldı. Yeni bir şey değil” cevabını verdi.



