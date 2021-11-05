“Bütçe geçmezse maaş da tehlikededir”

Bütçeyle ilgili henüz bir şeyin konuşulmadığını kaydeden CTP lideri Erhürman “12. ve 13. maaşlar risktedir diyorlar, bütçe geçmezse birinci maaş da tehlikededir” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın ‘Bütçe seçimden sonraya kalacak’ sözlerine sert çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “2020 sonunda 2021 bütçesi çok önemliydi. O kadar önemliydi ki ‘eller taşın altına koyuldu’ ve ‘büyük özveriyle’ memleketin başına onlarca dert açan azınlık hükumeti kuruldu. Şimdi 2021’in sonundayız ama nedense 2022 bütçesi kimse için önemli değil. Gündem bile oluşturmuyor” dedi.

Oysa hükümeti kuracak veya destekleyecek bileşenlerin 2020 sonundakilerle aynı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Dün dündür, bugün bugündür. Değişmeyen bir şey var ama: Zihniyet! Gaile memleket, halk falan değil! Rahmetli Ciğerci Ahmet’in dediği gibi: Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi” sözlerini sarf etti.

Öte yandan Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti’nin hem hukuksal hem de ekonomik bir enkaz bıraktığını vurguladı

Kurultay dışında hiçbir şey düşünülmediğine dikkat çeken Erhürman, söz konusu süreçte memleketin gailesinin çekilmediğini ifade etti.

Bütçeyle ilgili henüz bir şeyin konuşulmadığını kaydeden Erhürman, “12. ve 13. maaşlar risktedir diyorlar, bütçe geçmezse birinci maaş da tehlikededir” dedi.

Erhürman, diyalog içerisinde bir takvim çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi. Bir Anayasa’ya aykırılık daha yapıldığını ifade eden Erhürman, bütçenin Meclis’e getirilmesinin geciktirildiğini belirtti.

Kendilerinin en erken zamanda seçim istediğini ifade eden Erhürman, “Biz mümkün olan en erken zamanda seçim diyoruz fakat bütçeyi de geçirmemiz gerekiyor. Bütçe için seçim 10 gün daha sonra olursa bir şey demeyiz” diye konuştu. Erhürman, “Kafa kafaya verip bir takvim çıkarmak önemli. Bu bütçe önemli. Bu seçimin selameti önemli” dedi.

Ülkemizin Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı yüzünden çok şey kaybettiğini belirten Erhürman, bir daha böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini kaydetti.

