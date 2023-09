“Bu zihniyetten hep birlikte kurtulmaktan başka çare yok”

CTP lideri Erhürman, KIB-TEK’in şaibeli sınavıyla ilgili “Bu "yönetim"le geçen her dakika ülke de halk da geri döndürülmesi çok güç bir biçimde hasara uğruyor” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) şaibelerle anılan sınavlarına ilişkin açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hep birlikte harekete geçmekten, bu zihniyetten hep birlikte kurtulmaktan ve hep birlikte yönetmekten başka çare yok” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1. KIB-TEK'te 78 kişinin istihdamıyla sonuçlanan sınavda yönettiğini iddia edenlerin şeffaf açıklamalarla yalanlayamadığı şaibe iddiası.

2. Münhalsiz, sınavsız ve "hükümet"teki partilerin kontenjanları çerçevesinde gerçekleştirildiği KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından teyit edilen 63 istihdam daha.

3. Gazetelerde aynı gün haber: "675 TL üzeri borcu olanların elektriği kesilecek".

4. Sanayicinin isyanı: 2010 yılında elektrik tüketiminde % 25 destek alan sanayici bugün % 2 destek alıyor. Girdi maliyetleri çok arttı. Ürettikçe yok oluyoruz.

5. KIB-TEK'in verimli çalışmadığını, personel giderlerinin çok fazla olduğunu her fırsatta dile getiren siyasiler, ekonomik örgütler... Ülkenin hal-i pür melali bu! Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet belli. Herkesin, özellikle de "şikayetçi"lerin samimiyet testinden geçtiği bir dönemdeyiz.

Hem ağlayıp hem gitmekten vazgeçeceğiz ve bu zihniyetten bir an önce kurtulacağız. Bu "yönetim"le geçen her dakika ülke de halk da geri döndürülmesi çok güç bir biçimde hasara uğruyor.

Hep birlikte harekete geçmekten, bu zihniyetten hep birlikte kurtulmaktan ve hep birlikte yönetmekten başka çare yok!”