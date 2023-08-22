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“Bu yol mutlaka yapılacak”

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BM Özel Temsilcisi Stewart ile görüşen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yol yapım çalışmalarının durdurulmayacağını vurguladı

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“Bu yol mutlaka yapılacak”
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Ertuğruloğlu, bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, “bu yol mutlaka yapılacaktır” dedi. BM yetkililerinin KKTC makamlarıyla temaslarının sürdüğüne de işaret eden Ertuğruloğlu, dün sabah BM Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştüklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pile-Yiğitler yolunun toplam uzunluğunun 11,6 km olacağı; ilk 7.5km’lik kısmının Yiğitler sınırları içerisinde, kalan 4,1 km’lik kısmının ise Pile sınırları içerisinde yer aldığı ve proje kapsamında yolun iki şeritten oluşacağı açıklanmıştı.
 
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