Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Le Figaro’ya verdiği röportajda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs sorununu görüşme davetini değerlendirdi.

Erhürman'ın konuyla ilgili değerlendirmesinin tamamı şu şekilde:

"Sn. Hristodulidis, Le Figaro'ya verdiği bir röportajda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ile Kıbrıs sorununu konuşmak için bir araya gelmek konusunda hazır olduğunu söyleyerek Sn. Erdoğan'a konuyla ilgili bir davet yapıyor.

Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha açıkça söylemek istiyorum ki, BM şemsiyesi altındaki tüm görüşmelerde kendisiyle eşit konumda bulunan muhatabını ve Kıbrıs Türk halkını görmezden gelmeye yönelen bu yaklaşım, adada çözüm ikliminin oluşturulmasına hiçbir biçimde yardımcı olmadığı gibi, tam tersine karşılıklı güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı vardır, adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve yapılan açıklamalar veya imzalanan anlaşmalarla görmezden gelinmesine, yokmuş gibi davranılmasına göz yummamız söz konusu değildir"