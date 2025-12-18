AB Komisyonu, Türkiye raporunu önceki gün Genel İşler Konseyi’nde onayladı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Konsey toplantısının sonuç bildirgesinde rapora ilişkin yapılan değerlendirmede, raporda; Türkiye’ye Kıbrıs sorunu, hukuk devleti ve yaptırımların çiğnenmesi gibi konularda açık mesajlar gönderildiğinin vurgulandığını aktardı.

Konsey toplantısının üye devlet ve hükümetlere gönderilecek sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin çeşitli alanlarda yapıcı tutum sergilemesinin işbirliklerinin ilerlemesine yol açacağı iddia edilerek, “Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması ve ilerleme sağlanmasına, AB-Türkiye işbirliğinin daha da güçlenmesi açısından büyük önem verildiği” ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde özetle, Türkiye’nin katılım sürecinden ileri gelen, Ankara ek protokolünde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini tüm üye devletlere karşı yerine getirmesi gerektiği belirtilirken, “Tüm üye devletlerin tanınması asıl önemi taşımaya devam etmektedir” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ilişkilerini normalleştirmesi” çağrısı da yapılan bildirgede, “AB’nin tüm üyelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiği” öne sürüldü.

Kıbrıs sorununa “BM Güvenlik Konseyi, AB ilke ve normları çerçevesinde yer alan ve uzlaşılmış BM çerçevesinde bütünlüklü bir çözüm bulunmasının desteklenmesi yönünde AB’nin tam taahhüt altında olduğu” belirtilen bildirgede, “Türkiye’nin çözüm sürecine aktif şekilde katkı koymasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Bildirgede, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilci atamasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, AB’nin sahip olduğu tüm uygun imkanlarla, BM çatısı altında aktif rol üstenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Gazete, bildirgede ayrıca Konseyin, AB Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisiyle işbirliği yapmaya da hazır olduğunun vurgulandığını, kapalı Maraş konusuna da değinilerek, Türkiye’nin Maraş’taki her türlü tek taraflı eyleminin kınandığını aktardı.

Bildirgede, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkileri, Rusya’ya yaptırımların çiğnenmesi ve hukuk devleti konularında da yer alan ifadelere geniş yer veren gazete, bildirge ve genişleme raporu göz önüne alındığında AB Komisyonu Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın görevine yönelik desteğin, Avrupa Konseyi toplantısında artacağı yorumunda bulundu.