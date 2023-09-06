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“Bu yakarışa iyi bakın”

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“Bu yakarışa iyi bakın”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, skandal ve şaibelerle dolu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) münhallerine katılan ve hakları yenen gençlere işaret etti, “Bu yakarışa iyi bakın” dedi
Sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kıb-Tek münhallerine giren Sema Dolu’nun, sınav sonuçlarıyla ilgili yaptığı paylaşıma işaret eden Harmancı, “Bu kızın yakarışına iyi bakın, gençlerin bir bir arkalarına bile bakmadan bu ülkeyi terk etmelerini hızlandıracaksınız” dedi.
Harmancı, “Herkese uzanan günahlar işliyorsunuz ve bizler de sizin vebalinizi çekmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
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