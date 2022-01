TDP, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülkede her alanda ciddi eksiklikler varken, toplumun çoğunluğu ekonomik kriz altında ezilirken, külliye ve yeni Meclis binası yapımı için 586 Milyon TL kaynak ayrılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı





“Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülkede her alanda ciddi eksiklikler varken, toplumun çoğunluğu ekonomik kriz altında ezilirken, yeni Cumhurbaşkanlığı binası (külliye) ve yeni Meclis binası yapımı için 586 Milyon Türk Lirası kaynak ayrılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu toplum sizi affetmeyecek” dedi.

Başta Ersin Tatar ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) olmak üzere buna karşı çıkmayanların toplumlarına karşı ihanet içinde olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Bu toplumun önceliği külliye ve yeni meclis binası değil, geçimdir” denildi.

Sağlık altyapısı yetersizken, Onkoloji, Thalassemia, MS hastalarına bütçe yok gerekçesiyle ilaç getirilmezken, yarım kalan hastaneler bitirilmezken, okullar dökülürken, toplum fakirleşirken, on binlerce kişi işsiz kalırken önceliğin bu olması bu halka yapılabilecek en büyük kötülüklerdendir” denilen TDP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu halkın, sırf birileri istedi diye her şeye ‘evet’ diyen değil, önceliği toplum olan, kararlarını bu yönde alan ve uygulayan siyasi anlayışlara ihtiyacı vardır.

Özellikle son 2 yılda ülkedeki yapısal sorunların artarak derinleştiği, her alanda yıkımın yaşandığı bir dönemde halkın yaşantısına dokunacak, altyapıları geliştirecek, okulları, hastaneleri, yolları artıracak planlamalara ihtiyaç vardır.

Tamamen kendini düşünen ve biat etmeyi marifet sayan siyasi anlayışla yönetilmek kader değildir, olmamalıdır. 23 Ocak seçimleri de bu anlayışa dur demek için tarihi bir fırsattır. Ya ‘önce toplum’, diyenler gelecek ve ülkede adalet, paylaşım ve sosyal devletin gerekleri yerine getirilecek, ya da kendi ikballerini toplumun önünde tutanlarla birlikte karanlık bir geleceğe yürünecek.”