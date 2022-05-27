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“Bu sorun, Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunudur”

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Sütün litresinin 18,75 lira olduğunu hatırlatan CTP lideri Erhürman, “Çocuklarımıza süt ve ekmek alabilecek miyiz. Asgari ücret 8 bin lira olsa, geçinmek için yine yetmez” dedi

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“Bu sorun, Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunudur”

 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilecek yetenek ve kapasitede olduğunu belirterek, “Yaşadıklarımız kader değildir. Umut vardır” diye konuştu.
Ergazi, Ötüken ve Aygün köylerini ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, köy halkının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.
Ziyaretler sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağını ve bunun bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı. “Şimdi hep birlikte mücadele etme zamandır” diye konuşan
Elektrik zammının haziran ayı itibarıyla daha çok hissedileceğini vurgulayan Erhürman, elektrik zammının sıcakların gelmesiyle faturalara yansıyacağının altını çizdi. Benzin ve elektrik zammının sadece benzin ve elektrik zammı olmadığını kaydeden Erhürman, “Benzine ve elektriğe zam geldi mi, her şeye zamlar yansıyacak demektir” dedi.
Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ içerisinde yer aldığını belirttiği "vergilerin artırılmasını, 13’üncü maaşlardan prim alınmasını, çalışanların toplu sözleşme haklarının elinden alınmasını" amaçlayan maddeleri de eleştirdi.
Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam ettiği, benzine ve elektriğe zam geldiği bir ortamda ayakta durmanın çok zor olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu yangın herkesin evinde hissediliyor. Bu, kaldırabilir bir yük değil” dedi. Asgari ücretin 6 bin 90 TL, açlık sınırının ise ortalama 8 bin TL olduğunu kaydeden Erhürman, “Asgari ücret 8 bin lira olsa, geçinmek için yine yetmez. İşçi geçinemiyor, iş veren ödeyemiyor” diye konuştu.
Erhürman, ekonomik döngüyü kırmamak için halkın alım gücünün korunması gerektiğini belirtti. Sütün litresinin 18,75 lira olduğunu hatırlatan Erhürman, “Çocuklarımıza süt ve ekmek alabilecek miyiz? Kıbrıs Türk halkı olarak bu zihniyete ‘hayır’ dediğimizi, ‘yeter’ dediğimizi göstermemiz lazım” diye konuştu.
 
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