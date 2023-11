“Bu iş başımıza çok büyük belalar açacak”

CTP lideri Erhürman, Meclis’te “yabancılara satılan mallar ve nüfus” konusunu gündeme getirdi; hükümete “Tüm dünya kuzeydeki nüfus ve kara parayı konuşuyor, siz bakıyorsunuz” dedi

Meclis’te konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yabancılara satılan mallar ve nüfus” konusunu gündeme getirdi. Erhürman, “Nüfus, toprak ve mülkiyet konusunda hızla gerekli düzenlemeleri ve planlamaları sektörle birlikte yapmazsak, bu iş bizim başımıza hem içeride hem de dışarıda çok büyük belalar açacak” ifadelerini kullandı.

15 Kasım günü KKTC’nin kuruluşunun yıl dönümünde The Guardian Gazetesi’nde çıkan haberi anımsatan Erhürman, haberin ardından da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının açıklamalarına değindi.

Söz konusu durumların sadece toprak ve mülkiyet sorunuyla karşı karşıya bırakmadığının altını çizen Erhürman, “Sektörü de sallanma tehlikesindedir. Dün (önceki gün) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı rakamlar da verdi” diye konuştu. Sözleşmelerle satış konusunda da birçok kez konuştuklarını dile getiren Erhürman, “Bu tren hepsinin üstüne doğru gidiyor. Ne bu ülkenin başbakanlığından ne de dışişleri bakanlığından tek laf duymadık” diye konuştu. The Guardian Gazetesi’nin haberinde, “Son 1 yılda 39 bin Rus’un bu ülkede ikamet etmeye başladığını” söylediğine dikkat çeken Erhürman, “hükümetin” bir an önce bu konuya yanıt vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Bu rakam 39 binse nüfus konusunda ne diyeceksiniz? 39 bin Rus ise kaç İranlı, kaç Kazak?” diye sordu. “Bizim nüfusumuz kaç? Ne zaman bunlarla ilgili ciddiyetle çalışma yapacaksınız? Neyi bekliyorsunuz? Kim bunlara cevap verecek?” sorularını sordu.

“Hükümetin” sorunları sadece seyrettiğini ve konuşmadığını dile getiren Erhürman, böyle bir nüfus baskısının altından bu ülkenin kalkamayacağını vurguladı. Erhürman, “Böyle bir nüfus baskısının altından bu ülke, çevre, trafik ve kültürel olarak kalkamaz” dedi Erhürman, “Bu saatten sonra dönün gözünüzü ve bakın çocuklarımıza. Okul da hastane de hapishane de yetmeyecek. Geldiğimiz nokta vahimdir. Artık bizim neslimiz için konuşmuyorum. Gözümüzü açmazsak, çocuklarımız ya bu memleketten gidecek ya da gettoda yaşayacak” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Başımız eğiktir cenazelere anmalara gittiğimizde. Verilen mücadelelerin sonu bu değildi” diye ekledi