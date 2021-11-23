“Borcu olan vatandaşlar için yeni tedbirler alınmalı”

HP Başkanı Özersay, “Tasarruftan bahsediliyorsa cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği Sayıştay’a bağlanmalı, bakanlıkların hane halkı yardım kalemi kaldırılmalı” dedi



Mecliste konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bütçe geneline bakıldığında durumun iç açıcı olmadığını söyledi.

Nisaba verilen desteğin istismar edilmemesi gerektiğini belirten Özersay, seçim çalışması yapmak için Meclis’e gelmeme gibi bir durumun kabul edilemeyeceğini söyledi. Gelir artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelişler noktasında yeni ve yaratıcı fikirler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Komite çalışmalarında yaptığımız önerilere daha yapıcı yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. HP’nin yaptığı sağlık alanında ilaç alım kalemiyle ilgili artış talebinin kabul görmemiş olması, Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında örtülü ödenek olarak bilinen kalemin Sayıştay denetimine tabi tutulmasına ilişkin talebimizin, diğer bakanlıklarda ‘keyfi harcamalar’ anlamına dönüşen hane halkına yardım kalemlerinin kaldırılmasıyla ilgili yapmış olduğumuz önerilerin karşılık bulmamış olması üzüntü vericidir” diyen Özersay, bir hükümet yaptığı tasarruf-tedbirlerden bahsediyorsa bu kalemlerin kaldırılmasının ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Çok ciddi bir fakirleşmeyle karşı karşıya olduğumuzu dile getiren HP Genel Başkanı, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, ülkenin geleceği açısından durumun endişe verici olduğunu aktardı:

Özersay şöyle dedi:

“Geçen süre zarfında, pandeminin ortaya çıkışının hemen ertesinde işletmelerin kapalı olması, piyasadaki hareketliliğin daralması gibi nedenlerle alım gücü azaldığında en azından ödeme güçlüğü çekenlere, borcu olanlara yardımcı olmak için bazı tedbirleri yürürlüğe koymuştuk. 2021 Nisan ayında birkaç aylık da olsa banka taksit ötelemesine ilişkin tedbir kararları almıştık. Bütçe vesilesiyle bu tedbirleri düşünüp hayata geçirmesi bir ihtiyaçtır, vatandaşın bu yöndeki beklentisi göz ardı edilmemelidir. Çünkü çok büyük sosyal kriz ve yarayla karşı karşıya kalabiliriz.”

