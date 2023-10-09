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BM, Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı

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BM, Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı
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BM, Pile’deki yol sorunu konusunda taraflarla mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecek.
Açıklamayı BM Barış Gücü Basın Sözcülüğü aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili Colin Stewart yaptı. Stewart’ın açıklaması şöyle:
“Pile’de devam eden durumu çözecek düzenlemeler üzerinde bir mutabakata ulaşıldı. Bazı yöntemler hala tartışılmaktadır ancak çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecektir.”

Sosyal medyadan da açıklama

Colin Stewart, ayrıca Pile’de varılan mutabakata ilişkin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Stewart şöyle dedi:
“Bu çok iyi bir neticedir. Bu düzenlemelere, Pile’de yakın zamanda yaşanan krize ilişkin karşılıklı kabul edilebilir sonuca varılmasında kararlı olan tüm ilgili taraflarla yapılan son derece yapıcı görüşmelerin sonucunda ulaşıldı.
Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişelerinin tümü dikkatlice ele alınıp yanıt verildi ve tüm taraflarca iyi niyet gösterildi.  Bu görüşmeler, böylesi bir anlaşmaya varılması konusunda bir kararlılık olması halinde tarafların anlaşmazlıklarına makul ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulabilecekleri konusunda bir model olmuş, Kıbrıs sorununa karşılıklı bir çözüm bulunabileceğini hatırlatmıştır.”
 
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