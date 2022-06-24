banner762
banner815
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
19 0
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
21 0
 
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
13 0
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
52 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
18 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
25 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
24 0
banner797
banner854

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi pazartesi liderlerle ayrı ayrı görüşecek

banner476

banner825
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi pazartesi liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerle pazartesi günü ayrı ayrı görüşecek.

UNFICYP Basın Sözcülüğü'nden edinilen bilgiye göre, Colin Stewart, pazartesi saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kanadalı diplomat Stewart, sabah saat 10.00’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Stewart, temmuz ayında New York’ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatılmasını görüşecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.