“Birleştirilen belediyelerimizin intibak süreci sağlıklı şekilde tamamlanmıştır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası kapsamında İntibak Komisyonu’nun 8 belediyemizin personel intibakları sağlıklı şekilde tamamlandığını açıkladı.

Öztürkler’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Belediyelerimizin daha verimli ve daha geniş bir alanda halkımıza hizmet vermesi adına yürürlüğe koyduğumuz “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası kapsamında İntibak Komisyonumuzun özverili ve titiz çalışmaları sonucunda 8 belediyemizin personel intibakları sağlıklı şekilde tamamlanmıştır.

24 Ocak 2023 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren İntibak Komisyonumuz” çok titiz ve uyum içerisinde çalışarak, “Erenköy-Karpaz”, “Lapta –Alsancak-Çamlıbel”, “Çatalköy-Esentepe”, "Mesarya", "Geçitkale-Serdarlı”, "Mehmetçik -Büyükkonuk", ”Değirmenlik-Akıncılar ve son olarak 2 Şubat 2023 tarihinde de “Gönyeli-Alayköy” Belediyemizin personel intibakları gerçekleştirmiştir.

Yerel Yönetimler hususunda çeyrek asırdan fazladır dokunulmayan, en son 22 yıl önce resim, harç ve vergilerde düzenleme yapılan, çağın çok gerisinde kalmış, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve Belediyelerimizin anayasası olarak görülen 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın kapsamlı şekilde değiştirilmesi ve Belediyelerimizin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası ile de daha geniş bir alanda halkımıza kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması için önemli bir reformun hayata geçirilmesi ülkemizin geleceği adına en büyük gururumuz olmuştur.

Halkımın refahı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, belediyelerimizin gelirlerinin artırılması ve yerel demokrasilerimizin en önemli ayağını oluşturan belediyelerimizin daha güçlü yetkilere kavuşması ülkemizin ciddi bir dönüşüm atağında olduğunun en güzel örneğidir. Bu örnekleri çoğaltmak, halkımızın hak ettiği kamusal reformları gerçekleştirmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha Belediyelerimizin İntibak süreçlerinin tamamlanmasında büyük özveri ile çalışan İntibak komisyonunu oluşturan Belediye Başkanlarımıza, Belediye meclis üyelerine, Yerel Yönetimler Müdürümüze, Yetkili Sendikalarımıza, Personel Dairesi Temsilcilerine ve bakanlık hukukçularımıza yürekten teşekkür ediyor, ülkemize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”



