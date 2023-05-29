Bir koltuğa 10 aday

Bugün siyasi partilerin aday belirlemesinin son günü. Bugüne kadar milletvekilliğine aday olacağı açıklanan 10 kişi var

KKTC'de 25 Haziran Pazar günü yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için siyasi partilerin aday belirleme süresi bugün doluyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde boşalan 1 Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan 1 muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.

Bugüne kadar 25 Haziran ara seçiminde milletvekilliğine aday olacağı açıklanan 10 kişi var.

Koalisyon hükümeti ortaklarından UBP Ali Başman’ı, DP Serhan Aktunç’u, YDP de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceğini açıklarken, ana muhalefet CTP’nin adayı Sami Özuslu… Meclis dışı partilerden TDP Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy’u aday göstereceğini duyurdu. Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli ve Talip Sancar ise seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna duyuran isimler…

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre bugün siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü.

Aday olmak isteyenler ilçe seçim kurullarına 31 Mayıs’ta başvuru yapacak. Adaylar geçici olarak 1 Haziran’da ilan edilecek

Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek ve seçim propagandası 5 Haziran’da başlayacak.

