“Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız"

Başbakan Üstel, “Artık bu saatten sonra Rumların oyununa gelmeyeceğiz ve bir kez daha artık federasyon masasına oturmayacağız. Biz artık insanımızın haklarını korumak için dünyaya sesimizi duyurmaya başlıyoruz” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) federasyon odaklı çözüm önerilerine ilişkin "Bu saatten sonra Rumların oyununa gelmeyeceğiz ve bir kez daha artık federasyon masasına oturmayacağız." dedi.

Üstel, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) hazırladığı "2022 Türkiye Raporu'nun" Kıbrıs bölümünün yanlı bir tutumla yazıldığı değerlendirmesini yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ve yersiz suçlamalarla değişik mecralara çekmeye çalışıyorlar. Biz bunu kabullenmiyoruz ve Avrupa'nın ilk defa bunu yapmadığını, daha önceki raporlarında da aynı şekilde, aynı çizgide devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığını "işgalcilik" olarak dünyaya göstermeye çalıştığını ve bu söylemi şiddetle reddettiğini belirten Üstel, askeri varlığın yalnızca Kıbrıs Türkleri'ne değil aynı zamanda adada yaşayan Rumlara da barış getirdiğini, dünyanın artık bu konudaki gerçekleri görme zamanının geldiğini kaydetti.

Üstel, yaklaşık 50 yıldır federasyon odaklı çözüm önerileri için KKTC'nin masada olduğunun altını çizerek, "Dedik ki artık bu saatten sonra Rumların oyununa gelmeyeceğiz ve bir kez daha artık federasyon masasına oturmayacağız. Biz artık insanımızın haklarını korumak için dünyaya sesimizi duyurmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rum tarafının adanın bütün nimetlerinden tek başına faydalandığını ve KKTC'de yaşayanların adayı terk etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Üstel, "Nitekim ki Avrupa'nın Annan Planı onların bir planıydı ve onu uygulamaya koyduk. Bizler evet dedik, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti hayır dedi. Ama mükafat, ödül Güney'e verildi. Biz aynı yerde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Üstel, GKRY'nin Türkiye'yi suçlayan söylemini doğru bulmadıklarını belirterek, Rum kesiminin KKTC'yi muhatap almasını istediğini söyledi.

GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis'in New York'ta BM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Üstel, Rum liderin KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını tanıması gerektiğini kaydetti.

Üstel, Hristodulidis'in sadece Türkiye'yi muhatap almasına sitem ederek, "Bizi hiçe saymasını ve o doğrultuda açıklama yapmasını ve kendisini buradan protesto ediyoruz." dedi.

