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“Bebeği olan anneler, gramla kıyma alıyor”

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CTP milletvekili Şahali, bebeği olan annelerin gramla kıyma almak durumunda kaldığına dikkat çekti

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“Bebeği olan anneler, gramla kıyma alıyor”
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Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, et ithalatı kararının 50 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olumsuz bir karar olduğunu savundu. Şahali, “Buna etki eden tek şey vitrin fiyatları mı?” diye sordu.
Bir kilo etin de, bir kilo sütün de maliyetinin Hayvancılık Dairesi tarafından hesaplanması gerektiğini belirten Şahali, Hayvancılık Dairesi’nin yurttaşı ilgilendiren ciddi bir faaliyet duyurusu olmadığını savundu.
Bir yılda, hayvan besleme girdisinde yüzde 25’lik artış olduğunu kaydeden Şahali, kuzu etinde yüzde 117’lik, dana etinde yüzde 150’lik, sütte yüzde 72’lik, yoğurtta yüzde 63’lük artış yaşandığını kaydetti. Şahali, “Hayvancılık Dairesi ne yapıyor?.. Bakanlık ne yapıyor? Şimdi denetim yapmayacaksa ne zaman yapacak” diye sordu.
Bebeği olan annelerin gramla kıyma almak durumunda kaldığını ifade eden Şahali, “Bu durum  herkesi kaygılandırılmalı” diye konuştu.
 
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