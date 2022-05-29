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Başbakan Üstel hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’ya gidiyor

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Başbakan Üstel hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.  

Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdülüğü'nden verilen bilgiye göre, Üstel ve beraberindeki heyet yarın saat 15.35’de Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanından ayrılacak. Ankara’da resmi temaslarda bulunacak Başbakan Ünal Üstel ve heyeti, temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.50’de adaya dönecek.

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