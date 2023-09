“Barış için çalışmaya her zaman hazırım”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs’taki genç neslin barış için istekli olduğunu ve New York’a seyahati öncesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk’ten Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için elinden geleni yapmasını isteyen çok sayıda mesaj aldığını söyledi ve “barışın sağlanması için çalışmaya her zaman hazır olduğunu” belirtti

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yanıt verirken Kıbrıs sorununun çözüm temelinin asla değişmeyeceği iddiasında bulundu.

Hristodulidis, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasındaki KKTC’nin tanınması çağrısına yanıt verdi.

Hristodulidis konuşmasında, “işgalden doğan yasa dışılığın, saldırganlığın ve şiddet kullanımının tanınamayacağı” iddiasında bulunarak “Kıbrıs sorununun çözümünün temelinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilenden farklı bir temelde olamayacağını” öne sürdü.

“Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün sona ermesini, birlikte var olmayı ve üretmeyi istediklerini” de savunan Hristodulidis, “barışın sağlanması için çalışmaya her zaman hazır olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin öngördüğü şekilde iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu da belirtirken “tüm Kıbrıslılar için, temel insan haklarını, özgürlüklerini koruyacak, her şeyin eşit temelde olduğu bir çözüm için müzakere gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğini” vurguladı.

BM’nin, Kıbrıs sorunu için bir danışman atayarak müzakerelerin başlamasını teşvik etmesi gerektiğini ifade eden Hristodulidis, BM’nin Kıbrıs’ta barışın sağlanması, AB’nin de, gerekli teşvikleri sağlayarak BM’ye destek olmakla yükümlü olduklarını öne sürdü.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki genç neslin barış için istekli olduğunu ve New York’a seyahati öncesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk’ten özellikle de genç nesilden, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için elinden geleni yapmasını isteyen çok sayıda mesaj aldığını da söyledi.