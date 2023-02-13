Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında 9 maddelik önemli kararlar alarak duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nun ürettiği kararlara göre, deprem felaketinde yaşamını yitirenler için Gazimağusa'da bir anıt ve sporcularımızın anısına Dr. Fazıl Küçük Stadyumu Spor Kompleksi içerisinde bir kapalı spor salonu yapılması, Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kaldığı Öğretmenevi ve Saray Otel ile ilgili hukuki süreç başlatılması için çalışma başlatılması kararları aldı.

Bakanlar Kurulu Kararları şöyle:



1- Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sırasında ülkemizi temsilen spor müsabakalarında bulunan ve yaşamlarını yitiren öğrenci ve görevlilerin, görev şehidi olarak kabul edilmeleri için gerekli yasal düzenleme çalışmaları yapılmıştır.



2- Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşamını yitiren insanlarımızın hatıralarının yaşatılması için Gazimağusa Belediyesi ile işbirliği içerisinde, uygun görülen bir alana anıt yapılmasıyla ilgili gerekli girişimlerin başlatılması hususunda İçişleri Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.



3- KKTC Başbakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Stadyumu Spor Kompleksi içerisinde Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü tarafından uygun görülecek bir alana Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden sporcularımız anısına bir kapalı spor salonu yapılmasına, tüm masrafların ise Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına karar verilmiştir.



4- İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerle istişare içerisinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimlerinin kendi şehirlerinde yer alan sokaklara verilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütmesine karar verilmiştir.



5- Deprem felaketinde annesi ile babası vefat edip KKTC vatandaşı olan ve ikameti KKTC’de bulunan çocukların eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.



6- Bakanlar Kurulu, 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle çöken ve KKTC vatandaşlarının Hatay’da kaldığı Kırıkhan Öğretmenevi’nin enkazının kaldırılmadan önce Hatay adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına karar vermiştir.



7- Bakanlar Kurulu, 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle çöken ve KKTC vatandaşlarının Hatay’da kaldığı Saray Otel’in enkazının kaldırılmadan önce Hatay adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına karar vermiştir.



8- Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından müzik izinleri, Kültür Dairesi tarafından düzenlenen etkinlik organizasyonları ve bunun gibi diğer organizasyonlara verilen izinlerin 28 Şubat 2023 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.



9- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve liselerin (Devlet okulları ve özel okullar) 20 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime başlamalarına karar vermiştir.