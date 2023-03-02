Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu

"Güvenlik Konseyi'nde bölgesel temsilin güçlendirilmesi şarttır. Ancak veto yetkisine sahip daimi üye sayısındaki artış, Güvenlik Konseyi'nin mevcut etkisizliğini daha da kötüleştirecektir" "Bu çağrımızın özü şudur: 'dünya beşten büyük"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reform ihtiyacı, gıda ve enerji güvenliği, kalkınma işbirliği konulu oturumda, Türkiye'nin yaklaşımının "çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reformlara duyulan ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

"Hızlı dönüşümler çağındayız. Uluslararası sistemi ve uluslararası örgütlerin rolünü eleştirel olarak incelememiz gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, etkili çok taraflılığın ve kurallara dayalı sistemin vazgeçilmez iki temel kavram olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Bir vücut ancak kalbi kadar sağlıklı, BM uluslararası sistemimizin kalbi." diyerek, BM reformu olmadan herhangi birçok taraflı çabanın yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi BM kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Reform çabaları daha büyük iyiliklere odaklanmalı, bireysel beklentilerimize göre değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Örneğin, Güvenlik Konseyi'nde bölgesel temsilin güçlendirilmesi şarttır. Ancak veto yetkisine sahip daimi üye sayısındaki artış, Güvenlik Konseyi'nin mevcut etkisizliğini daha da kötüleştirecektir. Bu çağrımızın özü şudur: 'dünya beşten büyük" diye konuştu.

Uluslararası sistemin reformunun da kalkınma açığını gidermeye yardımcı olacağını belirten Çavuşoğlu, sürdürülebilir kalkınma için "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin" uygulanmasının ve en az gelişmiş ülkelerin desteklenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin tahmini maliyeti 4 trilyon dolar civarında. Bu doldurmamız gereken bir boşluk." diyerek, Türkiye'nin bu doğrultuda elinden geleni yaptığını ve Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla başına resmi kalkınmaya yardımda bulunan 3 ülke arasında olduğunu aktardı.

-"Gıda ve enerji güvenliği olmadan herhangi kalkınma çabası düşünemeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel enerji ve gıda güvenliği meselesini gündeme getirdiğini, gıda güvenliğine odaklanıldığında Türkiye'nin harekete geçtiğini aktardı.

Gıda ve enerji güvenliği olmadan herhangi bir kalkınma çabasının düşünülemeyeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM ile aracılık ettiğimiz İstanbul Tahıl Anlaşması, dünyadaki her haneye yardım ediyor. Bunu uzatmak için çok çabalıyoruz. Biz büyük bir enerji üreticisi değiliz, ancak bölgemizin enerji güvenliğine aktif olarak katkıda bulunuyoruz. Tüm bu konularda G20'den beklentiler yüksek, güçlü bir platforma sahip olmalı ve daha güçlü liderlik göstermeliyiz."